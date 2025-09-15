Късен гол спаси Дженоа срещу Комо

Комо и Дженоа не успяха да се победят в последния двубой от 4-тия кръг в Серия "А". Срещата на стадион "Джузепе Синигалия" завърши 1:1, като от този резултат със сигурност по-доволни са гостите. Те успяха да се доберат до точката с гол в добавеното време на резервата Калеб Екубан, който беше първи за "грифоните" от началото на сезона.

Комо доминираше в големи периоди от двубоя, а най-опасен за защитата на Дженоа беше Нико Пас. Аржентинецът получи наградата за най-добър млад футболист в Серия "А" за месец август и побърза да покаже, че призът е бил заслужен. В 13-тата минута аржентинецът се завъртя пред наказатленото поле и с мощен шут "препарира" стража на гостите Никола Леали.

Николас Герит-Кюн имаше чудесна възможност да удвои аванса на Комо след извеждащ пас на Мергим Войвода, но се забави, а при добавката и Алваро Мората беше неточен. Дженоа можеше да изравни малко преди почивката, когато Алекс Вале блокира в последния момент Патрицио Мазини.

Комо продължи да е по-опасният отбор и през второто полувреме, но Леали отрази опасен удар на Войвода. В 88-ата минута Хакобо Рамон получи директен червен картон за шпагат в краката на Жуниор Месиас, а в добавеното време резервата Екубан зарадва Дженоа. Ганаецът беше на точното място в наказателното поле на Комо и прати топката в мрежата, след като преди това бранител на домакините изчисти от голлинията.

Снимки: Gettyimages