Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Късен гол спаси Дженоа срещу Комо

Късен гол спаси Дженоа срещу Комо

  • 15 сеп 2025 | 23:58
  • 98
  • 0

Комо и Дженоа не успяха да се победят в последния двубой от 4-тия кръг в Серия "А". Срещата на стадион "Джузепе Синигалия" завърши 1:1, като от този резултат със сигурност по-доволни са гостите. Те успяха да се доберат до точката с гол в добавеното време на резервата Калеб Екубан, който беше първи за "грифоните" от началото на сезона.

Комо доминираше в големи периоди от двубоя, а най-опасен за защитата на Дженоа беше Нико Пас. Аржентинецът получи наградата за най-добър млад футболист в Серия "А" за месец август и побърза да покаже, че призът е бил заслужен. В 13-тата минута аржентинецът се завъртя пред наказатленото поле и с мощен шут "препарира" стража на гостите Никола Леали.

Николас Герит-Кюн имаше чудесна възможност да удвои аванса на Комо след извеждащ пас на Мергим Войвода, но се забави, а при добавката и Алваро Мората беше неточен. Дженоа можеше да изравни малко преди почивката, когато Алекс Вале блокира в последния момент Патрицио Мазини.

Комо продължи да е по-опасният отбор и през второто полувреме, но Леали отрази опасен удар на Войвода. В 88-ата минута Хакобо Рамон получи директен червен картон за шпагат в краката на Жуниор Месиас, а в добавеното време резервата Екубан зарадва Дженоа. Ганаецът беше на точното място в наказателното поле на Комо и прати топката в мрежата, след като преди това бранител на домакините изчисти от голлинията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 22:00
  • 3611
  • 6
Кремонезе се добра до точка във Верона в дебюта на Варди

Кремонезе се добра до точка във Верона в дебюта на Варди

  • 15 сеп 2025 | 21:51
  • 1508
  • 0
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 19026
  • 19
Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

  • 15 сеп 2025 | 21:46
  • 4366
  • 1
Още една ранна треньорска смяна в Бундеслигата

Още една ранна треньорска смяна в Бундеслигата

  • 15 сеп 2025 | 21:19
  • 1973
  • 0
Звездите на Португалия се надпреварваха за разговор със Стоичков

Звездите на Португалия се надпреварваха за разговор със Стоичков

  • 15 сеп 2025 | 21:32
  • 3287
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 19026
  • 19
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 96641
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 16846
  • 33
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 27119
  • 35
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 75466
  • 114
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 17845
  • 8