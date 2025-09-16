Фабрегас настоя, че процесът по утвърждаването на Комо в Серия "А" ще отнеме време

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас призова за търпение, след като отборът завърши при равенство 1:1 срещу Дженоа, подчертавайки, че съставът му е все още млад и развиващ се. Испанският специалист вярва, че клубният проект е на правилен път, тъй като тимът се стреми да продължи изкачването си в Серия "А".

Бившият полузащитник на Барселона и Арсенал напомни на феновете и критиците, че неговият отбор остава "един от най-младите в шампионата". Комо е едва във втората си кампания в италианския футболен елит след 21-годишно отсъствие, по време на което тимът се бе сринал чак до Серия "Д". Фабрегас настоя, че процесът по утвърждаването на “бианкоадзурите” в Серия "А" ще отнеме време, за да може отборът му да се конкурира с тимове като Наполи, Интер и Ювентус. 38-годишният бивш футболист подчерта както положителните страни, така и реалността на равенството срещу Дженоа.

"Ние сме отбор, който имаше 12 играчи в националния тим, които се завърнаха малко късно. И напомням, че сме млад състав. Има много футболисти в първия или втория им сезон като професионалисти. Не е лесно, но съм много търпелив. Виждам отношението и качеството им всеки ден. Все още не сме там, като Наполи например, който има играчи, които вече са печелили и са опитни. Имаме само Алваро Мората и Сержи Роберто, които вече са печелили. "Трябва да останем много спокойни, защото във футбола всичко отнема много време. Миналия сезон направихме много неща добре, но не взехме точки”, обясни Фабрегас пред Sky Sport след снощния мач.

През лятото испанският треньор беше свързван с работа в Байер (Леверкузен), РБ Лайпциг и дори Интер, но продължава да подчертава, че проектът на Комо е изграден в дългосрочен план, а не за краткосрочен успех.

