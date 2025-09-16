Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Фабрегас настоя, че процесът по утвърждаването на Комо в Серия "А" ще отнеме време

Фабрегас настоя, че процесът по утвърждаването на Комо в Серия "А" ще отнеме време

  • 16 сеп 2025 | 16:23
  • 393
  • 0

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас призова за търпение, след като отборът завърши при равенство 1:1 срещу Дженоа, подчертавайки, че съставът му е все още млад и развиващ се. Испанският специалист вярва, че клубният проект е на правилен път, тъй като тимът се стреми да продължи изкачването си в Серия "А".

Късен гол спаси Дженоа срещу Комо
Късен гол спаси Дженоа срещу Комо

Бившият полузащитник на Барселона и Арсенал напомни на феновете и критиците, че неговият отбор остава "един от най-младите в шампионата". Комо е едва във втората си кампания в италианския футболен елит след 21-годишно отсъствие, по време на което тимът се бе сринал чак до Серия "Д". Фабрегас настоя, че процесът по утвърждаването на “бианкоадзурите” в Серия "А" ще отнеме време, за да може отборът му да се конкурира с тимове като Наполи, Интер и Ювентус. 38-годишният бивш футболист подчерта както положителните страни, така и реалността на равенството срещу Дженоа.

"Ние сме отбор, който имаше 12 играчи в националния тим, които се завърнаха малко късно. И напомням, че сме млад състав. Има много футболисти в първия или втория им сезон като професионалисти. Не е лесно, но съм много търпелив. Виждам отношението и качеството им всеки ден. Все още не сме там, като Наполи например, който има играчи, които вече са печелили и са опитни. Имаме само Алваро Мората и Сержи Роберто, които вече са печелили. "Трябва да останем много спокойни, защото във футбола всичко отнема много време. Миналия сезон направихме много неща добре, но не взехме точки”, обясни Фабрегас пред Sky Sport след снощния мач.

През лятото испанският треньор беше свързван с работа в Байер (Леверкузен), РБ Лайпциг и дори Интер, но продължава да подчертава, че проектът на Комо е изграден в дългосрочен план, а не за краткосрочен успех.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 602
  • 0
Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 1250
  • 1
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 2512
  • 0
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 645
  • 0
Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

  • 16 сеп 2025 | 14:33
  • 1569
  • 0
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  • 16 сеп 2025 | 14:08
  • 4977
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 12451
  • 10
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 11288
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 33493
  • 29
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 42418
  • 106
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 8410
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 366816
  • 3