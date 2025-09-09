Популярни
Треньор с един трофей поема Фенербахче

  • 9 сеп 2025 | 12:13
Фенербахче избра Доменико Тедеско за нов старши-треньор, информират медиите в Турция. Той ще заеме мястото на Жозе Моуриньо, който наскоро беше освободен.

“Фенерите” не са ставали шампиони на Турция от 11 години насам, а през последните четири сезона все завършваха втори.

За последно 39-годишният Тедеско беше начело на националния отбор на Белгия, но беше уволнен в началото на годината. Преди това специалистът работеше в РБ (Лайпциг), Спартак (Москва), Шалке 04, Ерцгебирге (Ауе) и в школите на Хофенхайм и Щутгарт. В кариерата си той има само един трофей - купа на Германия с Лайпциг.

За наставник на Фенербахче беше спряган и Зинедин Зидан, но на този етап той изглежда сигурен за поста на селекционер на Франция от лятото на 2026 година, когато Дидие Дешан се оттегли.

