  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Очаквайте на живо: Калев - Рилски спортист

Очаквайте на живо: Калев - Рилски спортист

  • 21 сеп 2025 | 17:45
  • 253
  • 0

Рилски спортист започва днес участието си в квалификациите за Шампионска лига. Българският шампион ще се изправи срещу познатия от миналия сезон тим на Калев/Крамо. Срещата е от 18:45 часа в “Арена СамЕлион” в Самоков, където се играе и целият квалификационен турнир, в който стартираха 24 отбора, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Самоковци няма да могат да разчитат на капитана си Чавдар Костов, който е със счупена костица на лявата ръка и за известно време ще бъде извън терените.

Дебют за Рилецо в европейските турнири ще направят новите чуждестранни попълнения на тима Майк Едуардс, Джейлън Томас и Камау Стоукс.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Срещите в надпреварата са на елиминационен принцип.

Снимки: Sportal.bg

