  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Очаквайте на живо: Бурсаспор - ПАОК, феновете на гръцкия тим вече правят шоу на трибуните в Самоков

Очаквайте на живо: Бурсаспор - ПАОК, феновете на гръцкия тим вече правят шоу на трибуните в Самоков

  • 21 сеп 2025 | 16:27
  • 219
  • 0

Пълна лудост по трибуните преди дербито на третия ден в квалификационния турнир за влизане в Шампионска лига между отборите на турския Бурсаспор и гръцкия ПАОК. Срещата ще започне в 16:30 часа в "Арена СамЕлион", а в Самоков отново местата си зае сериозна агитка на солунския гранд.

Екипът на Sportal.bg отново е на мястото на събитието и ще ви покаже всичко по-интересно случващото се в спортното съоръжение, както и ще ви дадем възможност да проследите мача на живо.

Припомняме ви, че на първия мач на "черно-белите" от Гърция зад отбора се настани сериозна агитка от Южната ни съседка. Именно в този двубой ПАОК надигра със 79-67 Студентски център и се класира на полуфинал на пресявките за европейския турнир.

Отборът на Бурсаспор пък стигна до тук, след като победи с 81-74 германския Льовен.

Снимки: Владимир Иванов

