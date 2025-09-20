Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Любомир Киров пред Sportal.bg - за квалификациите в ШЛ, контузията на Чавдар Костов и мача с Черно море за Суперкупата

Любомир Киров пред Sportal.bg - за квалификациите в ШЛ, контузията на Чавдар Костов и мача с Черно море за Суперкупата

  • 20 сеп 2025 | 13:14
  • 635
  • 0

Отборът на Рилски спортист стартира участието си в квалификациите за Шампионска лига утре, а съперник на тима от Самоков е познатият им от миналия сезон тим на Кралев/Крамо. Срещата е от 18:45 часа в "Арена СамЕлион", а преди това старши треньорът на блгарския шампион Любомир Киров застана пред камерата на Sportal.bg, за да разкрие очакванията си за мача, който е директна елиминация.

“Самоков е домакин, сериозно събитие. Виждате всички отбори са тук, наблюдаваме вече и мачовете. Много е интересно. Има различни скаути, много играчи, така че емоциите са много хубави и позитивни за нашия клуб, за нашия град и генерално за българския баскетбол. 

Да, не мога да кажа, че сме фаворити, но ние сме в нашата зала, надявам се да дойдат и нашите фенове и да се опитаме да изиграем добър мач срещу отбора на Калев. Определено няма да ни е лесно, те са доста сериозен отбор, имаме доста информация за тях. Почти същия отбор са от миналата година, добавили са някои състезатели, но е един мач и всичко се случва. Сега сме домакини, миналата година за малко изпуснахме Бенфика, бяхме на неутрален терен, така че всичко е възможно.”, заяви Киров.“

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Той коментира предсезонната подготовка на Рилецо, контузията на Чавдар Костов, както и предстоящия мач с Черно море Тича за Суперкупата, а какво каза по всички тези теми баскетболният специалист, вижте в нашето видео!

Снимки: Sportal.bg

