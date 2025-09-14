Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски взе първата от последните две контроли

Рилски взе първата от последните две контроли

  • 14 сеп 2025 | 03:57
  • 211
  • 0
Рилски взе първата от последните две контроли

Баскетболният първенец на България Рилски спортист (Самоков) победи ТФТ Скопие (Република Северна Македония) в предпоследната си контрола преди старта на квалификациите за Шампионска лига.

В новия комплекс "СамЕлион" в Самоков възпитаниците на Любомир Киров спечелиха двубоя с 85:60.

Рилски спортист пусна в продажба билетите за квалификационния турнир за Шампионската лига
Рилски спортист пусна в продажба билетите за квалификационния турнир за Шампионската лига

Приятелският турнир в града продължава утре с мача ТФТ Скопие - Балкан Ботевград от 16:30 часа в "Арена СамЕлион".

Рилски спортист с последни две контроли преди квалификациите за Шампионската лига
Рилски спортист с последни две контроли преди квалификациите за Шампионската лига

Третият двубой е в понеделник (15 септември) от 18:30 часа - Рилски спортист- Балкан.

Срещите от квалификационния турнир на Шампионската лига започват от 19-и и завършват на 25-и септември. Мачът на Рилски спортист от турнира е в неделя (21 септември) от 18:45 часа срещу естонския шампион Калев/Крамо.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Спартак ще спори с румънци за Купа “Плевен”

Спартак ще спори с румънци за Купа “Плевен”

  • 14 сеп 2025 | 03:44
  • 170
  • 0
Неизлъчвани кадри от уникалното музикално шоу на мача Партизан - ПАОК

Неизлъчвани кадри от уникалното музикално шоу на мача Партизан - ПАОК

  • 13 сеп 2025 | 22:45
  • 2996
  • 1
Започна четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 в Шумен

Започна четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 в Шумен

  • 13 сеп 2025 | 16:12
  • 495
  • 0
Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

  • 13 сеп 2025 | 06:00
  • 3318
  • 2
Джабари Паркър пред Sportal: Нямах представа каква ще бъде атмосферата, но беше много приятно

Джабари Паркър пред Sportal: Нямах представа каква ще бъде атмосферата, но беше много приятно

  • 12 сеп 2025 | 23:46
  • 5106
  • 0
В Белград със Sportal.bg: Изумителни кадри от супердербито Партизан - ПАОК

В Белград със Sportal.bg: Изумителни кадри от супердербито Партизан - ПАОК

  • 12 сеп 2025 | 23:46
  • 28757
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 190645
  • 288
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 86195
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 28287
  • 21
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 32933
  • 12
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 37696
  • 93
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 12323
  • 25