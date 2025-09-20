Деян Карамфилов пред Sportal.bg: Повечето отбори са с по-големи бюджети от нас, но пък ние имаме домакинско предимство

Отборът на Рилски спортист стартира участието си в квалификациите за Шампионска лига утре с мач срещу Кралев/Крамо. Срещата е от 18:45 ч. в "Арена СамЕлион", а преди това баскетболистът на тима от Самоков Деян Карамфилов застана пред камерата на Sportal.bg, за да разкрие очакванията си за мача в интервю, което впоследствие придоби доста забавен облик.

“Шансовете са равни. В квалификацията за Шампионска лига има много силни отбори, повечето са с по-големи бюджети от нас, много класни състезатели, но пък ние имаме домакинско предимство и това би трябвало да изравни силите. Мисля, че трябва да се сборим и ако направим добър мач, можем в първия мач да излезем победители.

Тепърва ще гледаме скаутинг за Калев/Крамо. Имаме и тренировка сега, ще направим някои от техните нападения. Знаем за тях, че по-голяма част от отбора им е запазена, имат трима нови чужденци, същото нещо е и при нас. Надявам се да имаме ден, да се сборим в този мач и да победим.”, заяви Карамфилов.

Той коментира и новите си съотборници.



“Добри момчета са, готини са всичките. Две от момчетата са играли в първенства в Европа, единият чужденец пристига от G Лигата. Засега всичко е наред, нагаждаме се един към друг. Все още не мога да кажа, че се познаваме толкова добре, че сме във върхова форма, но такъв е календарът и ще направим каквото можем за момента.”, добави гардът на Рилецо.

Снимки: Sportal.bg