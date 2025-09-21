Оливейра разкритикува бойците, които отказват мач с него в Рио

Бившият шампион на UFC иска колегите му от леката категория да покажат характер.

Чарлс Оливейра призова бойците от дивизията до 70 кг. да удържат на думата си и да се бият с него в Рио де Жанейро.

От UFC работят неуморно, за да намерят нов опонент за До Бронкс, след като Рафаел Физиев се оттегли поради контузия от главния петрундов мач на 11-и октомври в Бразилия. Бившият шампион в лека категория обаче твърди, че много от тези, които публично са изявили желание за двубоя са дали различен отговор, когато организацията се е свързала с тях.

Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

„Всички знаят, че мачът ми в UFC Рио пропадна“, каза Оливейра в Instagram Stories. „Но не се връзвайте на приказките на тези момчета, които казват: „Тук съм, ще се бия“, защото от UFC им се обаждат, а те отговарят: „О, няма достатъчно време да вляза в категория. О, не мога.“ Публикуват това в интернет, за да си вдигнат популярността. Спрете, не изглежда добре. Видях един да казва това, друг – онова, но когато от UFC се обадят, какво отговарят те? „О, не мога. Боли ме коремът. Счупих си пръст. Нараних си ръката.“ Стига толкова, не изглежда добре.“

Оливейра не спомена конкретни имена във видеото. В следваща публикация той написа „Давай!“ на новините, че Ренато Мойкано и Беноа Сен Дени са изявили желание за мача. Матеуш Гамрот е друг високоранкиран боец в лека категория, който също поиска възможността в социалните мрежи.

Мойкано е готов да спаси главната битка на UFC Рио

По-рано този месец, след убедителна победа над Маурисио Руфи на UFC в Париж, Сен Дени заяви, че би се включил при контузия на някой от бойците в главния мач на UFC Рио, но мениджърът му разкри в социалните мрежи, че той няма да приеме двубоя с толкова кратко предизвестие.

„Искам да се бия на UFC Рио, аз поисках този мач“, каза Оливейра. „Опонентът ми се контузи и изведнъж се появиха 10 души, които твърдят, че ще се бият. Досега всеки път, когато от UFC се обадят с въпрос: „Ще се бием ли?“, те отговарят: „Не мога.“ Така че спрете с това, защото не изглежда добре. Искате слава? Направете нещо друго. Не казвайте, че ще се биете, когато това е лъжа, ясно?“

Оливейра поиска да оглави събитие на UFC в Бразилия, след като загуби мач за титлата от Илия Топурия през юни, когато претърпя нокаут в първия рунд.