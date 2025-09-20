Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

  • 20 сеп 2025 | 15:14
  • 162
  • 0

Чарлс Оливейра се нуждае от нов съперник за събитието UFC Рио, след като Рафаел Физиев отпадна от картата поради контузия. Новината беше потвърдена от mmafighting.com след първоначална информация от "Octagon Update".

От UFC все още не са потвърдили официално новината, нито дали Оливейра ще получи нов опонент за галавечерта на 11 октомври в Рио де Жанейро, Бразилия.

Физиев (13-4) търсеше втора поредна победа, след като през юни надделя над Игнасио Бахамондес с решение. Това беше първият му успех след три последователни загуби от Джъстин Гейджи (два пъти) и Матеуш Гамрот.

Оливейра (35-11) ще оглави събитие на UFC в Бразилия за първи път от победата си над Кевин Лий на Fight Night през март 2020 г. – първата галавечер след началото на пандемията от COVID-19.

В последния си двубой през юни „До Бронкс“ загуби от Илия Топурия с нокаут в първия рунд, което му попречи да си върне шампионския пояс на UFC в лека категория.

