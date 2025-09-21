Мойкано е готов да спаси главната битка на UFC Рио

11-ият в ранглистата на UFC в лека категория, Ренато Мойкано, е готов да замени контузения Рафаел Физиев в мача му срещу Чарлс Оливейра, който е насрочен за главно събитие на UFC Fight Night 261 в Рио де Жанейро на 11 октомври.

Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

Преди това осмият в ранглистата Матеуш Гамрот вече беше изразил желание да се срещне с Оливейра, но Мойкано смята, че като бразилец има значително предимство пред поляка Гамрот.

„Кого биха предпочели хората да видят на турнира в Бразилия – Матеуш Гамрот или Ренато Мойкано?“, пита той във видеоклип, публикуван в канала му.

36-годишният Мойкано е ветеран в UFC и е участвал в 19 битки от 2014 г. насам, като е спечелил 12 от тях. Бразилецът в момента е в серия от две загуби: първата беше през януари тази година от Ислам Махачев, а втората през юни от Бенеил Дариуш .