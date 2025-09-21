Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Австралийка скочи най-високо под дъжда в Токио, Магучих едва с поделен бронз

Австралийка скочи най-високо под дъжда в Токио, Магучих едва с поделен бронз

  • 21 сеп 2025 | 16:06
  • 257
  • 1
Австралийка скочи най-високо под дъжда в Токио, Магучих едва с поделен бронз

Австралийката Николa Олислагерс добави световна титла на открито в скока на височина към двете си световни титли в зала, след като преодоля 2.00 м и триумфира в дъжда на Световното първенство по лека атлетика Токио 2025. Така Австралия трябваше да изчака до последния ден на шампионата, за да се качи на най-високото стъпало на подиума.

Двукратната олимпийска сребърна медалистка направи безупречно състезание до височината от 2.00 м и това ѝ донесе победата по „броене на опитите“ пред полякинята Мария Зодзик, която постигна личен рекорд от 2.00 м при третия си опит. Така тя взе среброто, а украинската световна рекордьорка и действаща шампионка Ярослава Магучих раздели бронза със сръбкинята Ангелина Топич, след като и двете преодоляха 1.97 м и не можаха да бъдат разделени по допълнителни показатели.

Силен дъжд се изля над националния стадион в японската столица и прекъсна състезанията два пъти. Олислагерс трябваше да преодолее само 2.00 м, за да си осигури титлата, след като не успя при трите опита на 2.02 м след втората пауза заради дъжд – така тя сложи точка на отличен сезон. Елинор Патерсън завърши на пето място след три неуспешни опита на 2.00 м.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

САЩ с тотална хегемония в щафетата 4х400

САЩ с тотална хегемония в щафетата 4х400

  • 21 сеп 2025 | 15:59
  • 290
  • 0
САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100

САЩ запази доминацията си при мъжете на 4х100

  • 21 сеп 2025 | 15:52
  • 521
  • 0
Американките са кралиците на щафетата 4х100, Фрейзър-Прайс се сбогува с медал

Американките са кралиците на щафетата 4х100, Фрейзър-Прайс се сбогува с медал

  • 21 сеп 2025 | 15:48
  • 393
  • 0
Нойгебауер триумфира и се строполи в щура надпревара в десетобоя

Нойгебауер триумфира и се строполи в щура надпревара в десетобоя

  • 21 сеп 2025 | 15:35
  • 465
  • 0
Кенийка спечели и световната титла на 800 метра в Токио

Кенийка спечели и световната титла на 800 метра в Токио

  • 21 сеп 2025 | 15:23
  • 385
  • 0
Сабастиан Сауе спечели Берлинския маратон с най-добро време за годината

Сабастиан Сауе спечели Берлинския маратон с най-добро време за годината

  • 21 сеп 2025 | 14:05
  • 367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Миньор (Перник) 2:3 Фратрия, "братлетата" вкараха три за десет минути

Миньор (Перник) 2:3 Фратрия, "братлетата" вкараха три за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:25
  • 6575
  • 1
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 11050
  • 12
Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 7966
  • 7
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 11451
  • 10
Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 5534
  • 38
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 4522
  • 6