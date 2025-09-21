Австралийка скочи най-високо под дъжда в Токио, Магучих едва с поделен бронз

Австралийката Николa Олислагерс добави световна титла на открито в скока на височина към двете си световни титли в зала, след като преодоля 2.00 м и триумфира в дъжда на Световното първенство по лека атлетика Токио 2025. Така Австралия трябваше да изчака до последния ден на шампионата, за да се качи на най-високото стъпало на подиума.
Двукратната олимпийска сребърна медалистка направи безупречно състезание до височината от 2.00 м и това ѝ донесе победата по „броене на опитите“ пред полякинята Мария Зодзик, която постигна личен рекорд от 2.00 м при третия си опит. Така тя взе среброто, а украинската световна рекордьорка и действаща шампионка Ярослава Магучих раздели бронза със сръбкинята Ангелина Топич, след като и двете преодоляха 1.97 м и не можаха да бъдат разделени по допълнителни показатели.
Силен дъжд се изля над националния стадион в японската столица и прекъсна състезанията два пъти. Олислагерс трябваше да преодолее само 2.00 м, за да си осигури титлата, след като не успя при трите опита на 2.02 м след втората пауза заради дъжд – така тя сложи точка на отличен сезон. Елинор Патерсън завърши на пето място след три неуспешни опита на 2.00 м.