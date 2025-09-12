Сагерас: Берое направи много добър отбор

Новият старши треньор на Берое Алехандро Сагерас остана доволен от победата на своя тим над Ботев (Враца). “Заралии” се наложиха с 2:0 и постигнаха втора победа за сезона.

“Искам да изтъкна, че Берое направи много добър отбор. Втора-трета година ръководството прави един добър тим, което позволява да има мачове като днешния. Играчите дават 100% от себе си. Играчите могат да покажат, че играят добър футбол. Публиката да е доволна.

Пинеда е много добър играч, който преди няколко дни дойде от националния си отбор. Заради това беше резерва. Имаше футболисти на неговата позиция, които можеха да играят добре, но той влезе и направи разликата.

Както видяхте Константини, Алакон, Кайо Лопес, а ще има и други играчи, които ще дебютират и публиката ще ги види. Така може да видите едни добри футболисти, които са гладни за успехи и феновете ще бъдат доволни. Днес е рожденият ден на Лопес и той вкара гол. Благодаря на феновете, които от първата минута накараха футболистите да се чувстват добре”, заяви Сагерас.