Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Сагерас: Берое направи много добър отбор

Сагерас: Берое направи много добър отбор

  • 12 сеп 2025 | 19:38
  • 541
  • 0

Новият старши треньор на Берое Алехандро Сагерас остана доволен от победата на своя тим над Ботев (Враца). “Заралии” се наложиха с 2:0 и постигнаха втора победа за сезона.

Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона
Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

“Искам да изтъкна, че Берое направи много добър отбор. Втора-трета година ръководството прави един добър тим, което позволява да има мачове като днешния. Играчите дават 100% от себе си. Играчите могат да покажат, че играят добър футбол. Публиката да е доволна.

Пинеда е много добър играч, който преди няколко дни дойде от националния си отбор. Заради това беше резерва. Имаше футболисти на неговата позиция, които можеха да играят добре, но той влезе и направи разликата.

Както видяхте Константини, Алакон, Кайо Лопес, а ще има и други играчи, които ще дебютират и публиката ще ги види. Така може да видите едни добри футболисти, които са гладни за успехи и феновете ще бъдат доволни. Днес е рожденият ден на Лопес и той вкара гол. Благодаря на феновете, които от първата минута накараха футболистите да се чувстват добре”, заяви Сагерас.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Атракция преди началото на срещата във Варна

Атракция преди началото на срещата във Варна

  • 12 сеп 2025 | 15:53
  • 1353
  • 3
Хулио Веласкес застава пред медиите утре

Хулио Веласкес застава пред медиите утре

  • 12 сеп 2025 | 15:44
  • 937
  • 1
Несебър си върна Галин Димов

Несебър си върна Галин Димов

  • 12 сеп 2025 | 15:31
  • 772
  • 0
Попов за националите: Разликата с Испания е много голяма, футболистите трябва да играят по-освободено

Попов за националите: Разликата с Испания е много голяма, футболистите трябва да играят по-освободено

  • 12 сеп 2025 | 14:27
  • 1843
  • 0
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 41386
  • 70
Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

  • 12 сеп 2025 | 14:03
  • 40257
  • 42
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:0 Монтана

Ботев 0:0 Монтана

  • 12 сеп 2025 | 20:32
  • 4004
  • 7
БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

  • 12 сеп 2025 | 18:23
  • 8699
  • 7
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 41386
  • 70
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 14451
  • 6
Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

  • 12 сеп 2025 | 19:27
  • 12332
  • 5
Германия сложи край на приказката на Финландия

Германия сложи край на приказката на Финландия

  • 12 сеп 2025 | 18:53
  • 10319
  • 1