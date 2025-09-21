Популярни
  Сабастиан Сауе спечели Берлинския маратон с най-добро време за годината

Сабастиан Сауе спечели Берлинския маратон с най-добро време за годината

  • 21 сеп 2025 | 14:05
  • 207
  • 0
Сабастиан Сауе спечели Берлинския маратон с най-добро време за годината

Кениецът Сабастиан Сауе спечели Берлинския маратон с най-доброто време за годината. Сауе измина класическата дистанция 42,195 км за 2 часа, 2 минути и 16 секунди, подобрявайки собственото си време  2:02,27 часа, което даде на Лондонския маратон, което преди това беше най-бързото време за годината.

Кениецът на моменти се движеше под световния рекорд от 2:00,35 часа, поставен от сънародника му Келвин Киптум на Чикагския маратон през 2023 година, но топлото и влажно време в германската столица направи тази задача малко по-трудна.

"Беше трудно, но бях подготвен. Дадох всичко от себе си и съм щастлив“, каза Сауе пред телевизионния оператор RTL.

До средата на маратона кениецът беше оставил всички състезатели зад гърба си и завърши с четири минути пред втория Акира Акасаки от Япония. Чимдеса Дебеле от Етиопия е трети.

Кенийката Розмари Уанджиру беше най-бързата жена с време от 2:21.05 часа.

Поп сензацията Хари Стайлс беше забелязан от фенове, докато бягаше на Берлинския маратон. 31-годишният бивш певец на One Direction също участва в маратона в Токио през март.

