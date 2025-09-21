Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  3. Чиликов: Важна победа срещу отбор, който ни затрудни много

Чиликов: Важна победа срещу отбор, който ни затрудни много

  • 21 сеп 2025 | 12:44
  • 372
  • 0
Взехме важна победа срещу отбор, който ни затрудни много дори и с 10 души. Това каза за БТА старши треньорът на Дунав Георги Чиликов след успеха на неговия тим с 2:0 срещу Черноморец (Бургас) в Русе. 

"Очаквах труден мач и така се получи. Поздравявам Черноморец - най-добрият отбор, който е идвал тук. Ние имахме прекалено много брак за нашето ниво. През второто полувреме имахме три - четири чисти ситуации, с които трябваше да стане 2:0 много по-рано. Оттам те създадоха положения, с които можеха да ни изравнят. Това е недопустимо, но във футбола го има. Все пак постигнахме много важна победа срещу тежък съперник. Поздравления и за двата отбора", каза още за БТА Георги Чиликов. 

