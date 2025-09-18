Популярни
ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
Ангел Стойков: Продължаваме да работим за изграждането на отбора

  • 18 сеп 2025 | 16:54
  • 252
  • 0
Ангел Стойков: Продължаваме да работим за изграждането на отбора

Черноморец (Бургас) ще се опита да надгради представянето си, да спечели повече точки и да радва привържениците с игра и резултати, но в същото време опитва да се адаптира към професионалния футбол след 10 години при аматьорите. Старши треньорът на тима Ангел Стойков обясни каква е обстановката вътре в отбора вече осем кръга от сезона във Втора лига, след които ”акулите” са на 7-о място в класирането с 10 точки.

"Резултатите до момента, както за мен, така и вероятно другите хора, които обичат клуба, не са впечатляващи. Всички искахме те да са по-добри. Но с оглед на това, че отборът е новак, че е в процес на изграждане, смятам, че сме конкуренти на всеки един друг съперник в групата. Смело мога да заявя, че до момента не сме надиграни от нито един противник. Напротив – можеше в някои мачове – които не сме спечелили, да се поздравим с победи“, каза Ангел Стойков.

"Продължаваме да работим за изграждането на отбора, който да става все по-силен и да радваме всички истински привърженици, на които благодаря за подкрепата. Искаме Черноморец да бъде там, където му подхожда на името и историята. И не спираме да се стараем за постигането на тази цел", добави още той.

