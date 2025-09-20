Чиликов: Чакаме мача с Черноморец с нетърпение

Чакаме мача с Черноморец (Бургас) в Русе с нетърпение. Това каза за БТА старши треньорът на футболен клуб Дунав Георги Чиликов.

Двата тима ще се срещнат днес от 19:00 часа на Градския стадион в Русе в мач от деветия кръг на Втора лига. Българският футболен съюз определи за главен съдия Стилян Стоянов Колев с асистенти Александър Христов Апостолов и Борислав Борисов Борисов.

„Черноморец“ има много добре комплектован отбор с добри изпълнители. Мачът ще е труден“, предупреди Чиликов.

Той добави, че за тази среща ще може да разчита на всички свои футболисти. Стефан Статев и Кристиян Господинов, които пропуснаха заради травми гостуването в Благоевград на Пирин през миналата седмица, също ще са на разположение за мача с Черноморец (Бургас).

Към момента Дунав е на второ място във временното класиране с актив от 19 точки - с две по - малко от лидера Фратрия (Варна), който обаче е с мач повече. Черноморец е на седмата позиция - с десет точки.

От щаба на „драконите“ заявиха, че се очаква засилен интерес към двубоя и призоваха желаещите да подкрепят Дунав, да се снабдят с билет предварително. Пропуските са достъпни онлайн през fan.fcdunav.bg, във фен магазина в зала „Дунав“ на улица „Околчица“ 6 от 9:00 до 15:00 часа и на касите на Градския стадион след 17:30 часа.

„Задава се нова тежка и важна битка. Целият град в един отбор от 19:00 часа на Градския стадион в Русе“, заявиха още от футболния клуб.