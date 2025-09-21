Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Андреа Джани помоли Бартелми Шинениезе да излее вода на пода, за да спечели повече почивка

Андреа Джани помоли Бартелми Шинениезе да излее вода на пода, за да спечели повече почивка

  • 21 сеп 2025 | 10:26
  • 2049
  • 0

Италианският селекционер на Франция Андреа Джани, който изведе “петлите” до олимпийската титла в Париж 2024, няма как да не съжалява, затова че неговият тим отпадна от Световното първенство във Филипините още след двубоите от груповата фаза.

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025
Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

Джани помоли аржентинците да не се радват толкова много на победата си над Франция с 3:2, която изхвърли “петлите” от Мондиал 2025, но преди това камерите го хванаха как дава нареждания на своите състезатели, които на феърплей.

Абсурдна ситуация! Андреа Джани помоли аржентинците да не се радват толкова много…
Абсурдна ситуация! Андреа Джани помоли аржентинците да не се радват толкова много…

Докато Антоан Бризар разговаряше със съдията по време на мача с Аржентина, Андреа Джани помоли Бартелеми Шинениезе да излее вода върху терена, за да наруши ритъма на Аржентина по време на почивката, след което се наложи да влязат деца, за да забършат пода, което отне още време.

