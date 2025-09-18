Абсурдна ситуация! Андреа Джани помоли аржентинците да не се радват толкова много…

Легендата на италианския волейбол Андреа Джани изведе Франция до олимпийската титла в Париж 2024.

Двукратният олимпийски шампион Франция отпадна още в груповата фаза на Световното първенство по волейбол във Филипините. Тимът на Андреа Джани загуби днес от Аржентина с 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15).

Веднага след края на мача срещу Аржентина Андреа Джани, според аржентински журналисти, е помолил отбора на Марсело Мендес се радва по-умерено на победата срещу неговия отбор...

Джани уж е обяснил това с факта, че няколко играчи от отбора му най-вероятно са изиграли последния си официален мач за националния отбор на Франция.

Fransa koçu Giani röp sonrası kutlama yapan Arjantililerden ricada bulundu ve kutlamalar sona erdi



Röpte Fransa'da bazı isimlerin milli takım formasıyla son maçına çıktığı söyledipic.twitter.com/EzfZWqHaIL — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 18, 2025

Ben Toniutti

podwójny Mistrz Olimpijski

podwójny Mistrz VNL

podwójny Mistrz Ligi Światowej

Parawdopodobnie to były ostatnie MŚ dla Bena w jego karierze reprezentacyjnej. Francuzi od 20 lat bez medalu na tym turnieju https://t.co/hHmkNnNgaJ — Ewa Mac (@EwaMac1) September 18, 2025

❗️ABSURDALNA SYTUACJA...



Andrea Giani, tuż po zakończeniu meczu z reprezentacją Argentyny, według argentyńskich dziennikarzy, miał poprosił zawodników drużyny Marcelo Mendeza, by nieco ograniczyli swoją radość ze zwycięstwa z jego drużyną... 🤨



Giani miał to tłumaczyć faktem,… pic.twitter.com/mna8UvxWho — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 18, 2025