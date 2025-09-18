Популярни
Абсурдна ситуация! Андреа Джани помоли аржентинците да не се радват толкова много…

  • 18 сеп 2025 | 20:24
  • 4690
  • 0

Легендата на италианския волейбол Андреа Джани изведе Франция до олимпийската титла в Париж 2024.

Двукратният олимпийски шампион Франция отпадна още в груповата фаза на Световното първенство по волейбол във Филипините. Тимът на Андреа Джани загуби днес от Аржентина с 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15).

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

Веднага след края на мача срещу Аржентина Андреа Джани, според аржентински журналисти, е помолил отбора на Марсело Мендес се радва по-умерено на победата срещу неговия отбор...

Джани уж е обяснил това с факта, че няколко играчи от отбора му най-вероятно са изиграли последния си официален мач за националния отбор на Франция.

