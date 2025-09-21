Популярни
Вход / Регистрирай се
Мареска: Трябваше да започнем по-добре

  • 21 сеп 2025 | 06:38
  • 440
  • 0

Мениджърът на Челси - Енцо Мареска, сподели, че червеният картон на Роберт Санчес е променил срещата с Манчестър Юнайтед след само три минути. "Червените дяволи" спечелиха с 2:1 на "Олд Трафорд."

"Червеният картон промени двубоя след три минути. След червения картон за тях, 10 срещу 10, мачът се промени за нас. Трябваше да започнем по-добре. Това е червен картон. (Трябваше да има) дузпа за Жоао", коментира Мареска.

"Те атакуват с пет играчи, така че идеята беше да се защитаваме с петима. Можеш да се отбраняваш с четирима при 11 на 11", продължи наставникът на Челси.

"Коул тази сутрин направи тест, за да играе в този мач. Не беше на 100%. Беше фантастично усилие за клуба, за съотборниците му, за отбора. За съжаление, не беше на 100%. Трябва да започваме мача по-добре. Не можем да допускаме червен картон на "Олд Трафорд" след три минути", каза още италианецът.

"По-добре е да губиш с 0:1, когато остават 95 минути, отколкото да имаш 10 души", добави Мареска.

