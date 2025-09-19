Георги Каменов: Ще е тежко, показахме, че можем

Утре едноименния тим на Димитровград играе в Ямбол с местния отбор. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът е в подем. Поредно тежко изпитание за нас от началото на сезона. В някои от предишните показахме, че можем да се справяме успешно. Важното е да го демонстрираме постоянно. Хубаво е, че съперника залага на футболните аргументи. Няма какво да губим. Трябва да изиграем 90-те пределно концентрирани“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

Снимки: ФК Димитровград 1947 - фейсбук