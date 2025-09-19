Ахмед Хикмет: Феновете да ни подкрепят, а ние да ги зарадваме

Едноименният тим на Ямбол приема утре отбора на Димитровград. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Димитровград е добър отбор с опитни футболисти, който може да победи всеки. Уверихме се в това от началото на сезона. Залагат на футболните си умения. На лице са предпоставки за двубой, в който съперниците ще се надиграват. Нашата цел е да се развиваме и надграждаме. Работим здраво и очаквам да се види резултата от усилията ни. Надявам се феновете да дойдат и да ни подкрепят, а ние да ги зарадваме с представянето си“, коментира пред Sportal.bg Ахмед Хикмет, треньор на ямболския тим.