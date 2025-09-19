Популярни
  Ахмед Хикмет: Феновете да ни подкрепят, а ние да ги зарадваме

Ахмед Хикмет: Феновете да ни подкрепят, а ние да ги зарадваме

  • 19 сеп 2025 | 13:07
  • 192
  • 0

Едноименният тим на Ямбол приема утре отбора на Димитровград. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Димитровград е добър отбор с опитни футболисти, който може да победи всеки. Уверихме се в това от началото на сезона. Залагат на футболните си умения. На лице са предпоставки за двубой, в който съперниците ще се надиграват. Нашата цел е да се развиваме и надграждаме. Работим здраво и очаквам да се види резултата от усилията ни. Надявам се феновете да дойдат и да ни подкрепят, а ние да ги зарадваме с представянето си“, коментира пред Sportal.bg Ахмед Хикмет, треньор на ямболския тим.

Беласица организира благотворителен търг

Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

