  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  ФК Димитровград се справи с Асеновец

ФК Димитровград се справи с Асеновец

  • 5 сеп 2025 | 19:31
  • 176
  • 0
ФК Димитровград се справи с Асеновец

В Димитровград, едноименния тим се наложи с 3:1 над Асеновец (Асеновград). Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интересен, динамичен двубой. Гостите започнаха дръзко и до 20-ата минута пропуски направиха Георги Георгиев и Ангел Димитров. Домакините също имаха шансове пред отсрещната врата. Те се оттеглиха с преднина за почивката, след като Андреан Стоянов разтресе мрежата на противника с шут от границата на наказателното поле в 43-ата минута. Денис Гиведжов изравни с удар по диагонала в 60-ата минута. После имаше още един критичен момент пред вратата на Димитровград, но негов футболист изби топката от голлинията. Димитър Алексиев изпълни точно дузпа за 2:1 в 72-ата минута. В 84-ата пък Мирослав Манев проби, центрира и влезлия като резерва Мартин Пашалиев постави точка на спора – 3:1. Асеновградският тим тръгна в атака и оголи тила си. Манев тресна гредата на гостите. Пред вратата им имаше и други критични моменти, преди последния съдийски сигнал.

