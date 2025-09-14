Популярни
  Sportal.bg
  Ямбол 1915
  Ахмед Хикмет: Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора

Ахмед Хикмет: Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора

  • 14 сеп 2025 | 09:08
  • 349
  • 0
Ахмед Хикмет: Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора

Вчера едноименният тим на Ямбол победи като гост Марица (Милево) с 1:0. Срещата е от сeдмия кръг на Югоизточната Трета лига. Ахмед Хикмет, старши треньор на ФК Ямбол коментира пред Sportal.bg:

„Няма как да не съм доволен от победата ни. Зарадва ме представянето на нашите футболисти. Изцяло тяхна е заслугата да спечелим. Мачът беше на високо ниво. Впечатлен съм. Марица (Милево) имаше голям принос за хубавите неща, които видяхме през 90-те минути. Видна е амбицията на състезателите му да се учат и играят съвременен футбол. В Ямбол се опитваме да правим същото. Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора. Мачове като този в Милево са полезни за развитието на българския футбол. Дано да виждаме повече такива“.

ФК Ямбол спечели тежка битка
ФК Ямбол спечели тежка битка
