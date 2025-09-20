Популярни
  Локомотив (Пловдив)
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Косич: Нямаме време да плачем

Косич: Нямаме време да плачем

  • 20 сеп 2025 | 21:32
  • 415
  • 0

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич бе разочарован от загубата с 0:4 от ЦСКА 1948. Специалистът обаче заяви, че отборът няма да премисля твърде дълго поражението, защото трябва да се съсредоточи към предстоящия мач с Левски.

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

“Днес играхме срещу традицията. Тук имаме проблеми и трудно можем да спечелим. Имахме някои ситуации, които можехме да отиграем по-добре. Ако не си достатъчно точен виждаме какво може да се случи. Трябваше да се отворим и имахме проблеми в транзицията. Забравяме този мач, нямаме време да плачим - готивм се за Левски”, каза Косич.

