Късни попадения донесоха първа победа на ЦСКА в първенството, талант на "червените" с основна роля - на живо след успеха срещу Септември с 3:1
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Пета победа за Марица (Пловдив)

Пета победа за Марица (Пловдив)

  • 13 сеп 2025 | 21:53
  • 875
  • 0
Пета победа за Марица (Пловдив)

Марица (Пловдив) продължи победния си ход с домакинско 4:1 над Секирово (Раковски) и остана на върха в класирането. Срещата е от сeдмия кръг на Югоизточната Трета лига. Освен четирите попадения, футболистите на Борислав Караматев уцелиха два пъти гредите, пропиляха още положения за гол, доиграха с десет футболисти. В 16-та минута Георги Трифонов се възползва от добър пас на Николай Хаджиев, напредна отдясно, преодоля двама бранители, навлезе в наказателното поле и стреля точно за 1:0. След още толкова време, Велиян Видолов напредна по левия фланг и намери отлично Веселин Марчев, който стреля, но топката се отби в гредата. В 43-ата минута пловдивския вратар Денис Русев спаси два последователни удара. След секунди Видолов подаде на левия фланг към Трифонов, който напредна и с шут по диагонала се разписа за втори път. Взривно начало на второто полувреме. В 47-та минута Видолов и Олджай Алиев комбинираха, а Алиев технично завърши за 3:0. След 180 секунди, Николай Стрехин реализира почетното попадение за гостите. В 53-ата минута капитанът Марчев центрира, а Трифонов уцели гредата. В 69-та минута Марица остана с намален състав, защото Джошуа Харис получи червен картон за нарушение. При поредната контраатака на „жълто-сините“, Борис Тютюков намери Трифонов, който оформи хеттрика си в 86-ата минута – 4:1.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук

