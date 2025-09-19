Валери Домовчийски: Много са силни

Утре, СФК Раковски от едноименния град приема Марица (Пловдив). Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„След тежката загуба в последния ни мач, трябва бързо да се изправим. Ще играем срещу лидера. Това е достатъчно показателно, колко тежко изпитание ни очаква. Марица (Пловдив) е най-добре представящия се отбор в групата от началото на тази година. Имат качествени футболисти, играят добър футбол и резултатите им са закономерни. От предстоящия двубой само можем да спечелим. Разчитаме на подкрепата на нашите фенове. Ние ще се раздадем на терена от първия до последния съдийски сигнал. Надявам се и резултата да е положителен“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.