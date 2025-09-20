Марица (Пд) на 104 години!

На днешния 20 септември се навършват 104 години от основаването на емблематичния пловдивски футболен клуб "Марица"!

Много, много време измина от онзи ден през 1921 година, в който населението на северен Пловдив ликува по улиците на квартала, след като е обявено учредяването на клуба, носещ името на един от най-разпознаваемите символи на любимия ни град.



Не можем и не бива да забравяме хората, отдали толкова много усилия за да бъде създадено дружеството, за да се развие и постига успехи, за да радва зрителите с игра в присъщия си стил, който е разпознаваем дори и днес.



Не сме забравили и не бива да забравяме подвига на хората от едни други времена времена, в които войните, кардиналните политически промени и различни опити за реорганизации не успяват да съсипят любимия клуб. Той устоява! При това без протекции от ведомства и някак си на инат на тогаващните управници.



Не трябва да забравяме и хората, които в новата история на вековния клуб, са подавали ръка, помагайки "Марица" да премине през поредната криза, влюбвали са се в идеите, мястото и хората, ставайки част от историята.



Няма да забравим и треньорите, които възпитаваха и възпитават ценности и морал у децата, превръщайки ги преди всичко в хора с характер, но и в истински футболисти, готови да надскочат себе си, следвайки мечтите си. Научени да се борят, да вярват, да се трудят и да не се отказват мнозина се превърнаха в истински футболни звезди, а един от тях покори световния връх.



Това са героите на "Марица" - знайни и незнайни, но със сигурност обичани и почитани. Не заради имената им, а заради делата им, заради вечната следа, оставили след себе си. Заради любовта им и чистите сърца. Това е техният ден!



Днес времената също са трудни, макар съпоставени с миналото привидно да изглеждат далеч по-спокойни. Вярваме, че единни и все така с чисти сърца, ще продължим по пътя. Ще продължим да сбъдваме мечти! Вярваме, написаха по този повод от ПФК Марица!



ЧЕСТИТИ 104 ГОДИНИ!