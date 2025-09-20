Популярни
  2. ЦСКА 1948
  ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 631
  • 0
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от деветия кръг на efbet Лига на стадион "Витоша" в Бистрица. Двата отбора, които делят третото място в класирането с равен брой точки, ще търсят победа, която да им даде предимство в борбата за челните позиции. Срещата ще бъде ръководена от Мартин Великов.

ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив) се намират в идентична ситуация в класирането на efbet Лига, като и двата тима имат по 16 точки след изиграните 8 кръга. "Червените" заемат третата позиция, благодарение на по-добрата си голова разлика, отбелязвайки 12 гола и допускайки 8, докато "смърфовете" са на четвърто място с 9 отбелязани и 5 допуснати попадения.

Победителят в предстоящия двубой ще направи важна крачка напред в борбата за призовите места, като потенциално може да се доближи до лидерите в първенството. Интересно е, че двата тима демонстрират различен стил на игра – домакините залагат на по-офанзивен футбол, докато пловдивчани разчитат на стабилна защита.

ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1
ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

В последните пет сблъсъка между двата състава, ЦСКА 1948 има категорично предимство с 4 победи и 1 равенство.

