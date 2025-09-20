Популярни
  ЦСКА 1948
  Бойчев: Много съм щастлив!

Бойчев: Много съм щастлив!

  • 20 сеп 2025 | 21:28
Халфът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев говори след категоричната победа на тима с 4:0 над Локомотив (Пловдив) в сблъсъка от деветия кръг на efbet Лига.

"Много съм щастлив, че вкарах първия си гол в шампионата. Важни три точки за нас и вече сме на втора позиция. След моя гол нещата тръгнаха за нас. През втората част тотално надиграхме Локо (Пловдив).

Имаме добър колектив с опитни футболисти. Това е най-важното нещо", заяви Бойчев.

Снимки: Владимир Иванов

