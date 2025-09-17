Популярни
ЦСКА 1948 привлече французин

  17 сеп 2025
Французинът Йоан Манен официално подписа с ЦСКА 1948 и може да бъде смятан за ново попълнение на "червените", въпреки че от клуба все още официално не са обявили информацията. Трансферът на Манен беше анонсиран от благодетеля на тима Цветомир Найденов още преди няколко дни.

Манен ще увеличи сериозно конкуренцията в халфовата линия на отбора. Манен е на 28 години и пристига в ЦСКА 1948 като свободен агент. 183-сантиметровият футболист е типичен дефанзивен халф.

В кариерата си той е играл само за Клермон Фуут, като има близо 100 мача в елита на Франция – Лига 1. Малко под 100 са и срещите на Манен във втория ешелон на родината му.

