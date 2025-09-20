Волейболистките на Левски отстъпиха на румънки в първата контрола

Женският отбор на Левски София, който е вицешампион на България, загуби първата си контрола от подготовката за новия сезон.

Отборите на Левски София ще проведат открити тренировки на 23 септември

Проверката срещу румънския Брашов в зала "Левски София" се игра според договорката между двата щаба в пет пълни гейма, като "сините" отстъпиха с 0:5 (15:25, 20:25, 21:25, 20:25, 19:25). Най-резултатна за Левски бе Славина Колева с 12 точки, а Габриела Жекова и Елена Коларова добавиха по 9 точки.

За водения от Радослав Арсов тим днес предстои още една контрола с Брашов. Следващата седмица волейболистките на Левски пък ще пътуват за контроли в Италия като част от партньорството с Мегабокс (Валефоля), в чийто състав вече са Микаела Стоянова и Цветомира Миткова.