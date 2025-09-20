Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Христо Велков: Ще се опитаме да се намесим в борбата за медалите

Христо Велков: Ще се опитаме да се намесим в борбата за медалите

  • 20 сеп 2025 | 19:31
  • 388
  • 0
Христо Велков: Ще се опитаме да се намесим в борбата за медалите

Волейболистките от тима на Дея спорт (Бургас) продължават с нов треньор за предстоящия сезон 2025/26 в женската Demax+ Лига. Начело на бургазлийки застана Христо Велков, който вече води активна подготовка с тима.

Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт
Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

35-годишният специалист бе помощник на италианеца Лука Секи през изминалия сезон, а след неговото внезапно заминаване водеше волейболистките в последните кръгове на шампионата. Под негово ръководство Дея завърши на пето място в крайното класиране. Христо Велков заяви в интервю за BGvolleyball.com, че за новия сезон няма конкретно поставени цели от ръководството, но личните амбиции са за намесване в борбата за медалите.

- Как се чувстваш като старши треньор на женския тим на Дея?

- Чувствам се много добре. Решението да поема волейболистките бе на президента Александър Маджуров. Приех предложението с голяма радост. Амбициозен съм и искам да се развивам. Отнасям се много отговорно към поетия пост и желанието ми е да направим по-добър сезон от предишния.

- Едновременно с поста старши треньор на жените в Дея си и Председател на УС на ВК Бургос, където се работи с подрастващи. Ще успееш ли да съвместяваш двете длъжности?

- Да, с правилен график ще се получат нещата. През изминалия сезон пак бе по същия начин. А преди това, едновременно с дейността ми като треньор в школата на Бургос, имах и друга работа. Успявал съм да съчетая всичко. Волейболът ми идва от вътре, в този спорт съм още от 11-годишен. А и постигаме доста резултати от създаването на ВК Бургос, имаме по две възрасти които участват на държавни финали. Тези деца трябва да се развиват. Смятам, че ще се справя.

- Как върви подготовката и селекцията на Дея?

- Започнахме подготовка в началото на септември. Тренираме двуразово и мога да кажа доста интензивно. От миналогодишния състав остават Кристина Йорданова - посрещач, Дима Ушева - централен блокировач, и разпределителката Симона Атанасова. Очакваме окончателен отговор от опитната разпределителка Весела Учикова дали ще бъде в тима за новия сезон, до дни трябва да стане ясно. Имаме едно ново попълнение – либерото Елизабет Георгиева. (б.р волейболистката е от школата на ВК Казанлък, играла е в женския тим на "розите", като и бивша девическа националка. Завръща на терена след известна пауза, през която бе и треньор на подрастващи). В състава ще бъдат привлечени момичета от школата на клуба. Селекцията още не е завършена.

Рускиня подсилва женския тим на Дея спорт
Рускиня подсилва женския тим на Дея спорт

- Имате вече една чужденка, ще има ли втора?

- Да, подписахме договор със състезателка от Русия, казва се Ксения Опря, играе на поста посрещач. Желанието ни е да привлечем още една чужденка на поста диагонал. Но засега все още сме в процес на преговори.

- Станахте пети през миналата година, какви целите за новия сезон?

- Поставени цели от президента на клуба д-р Маджуров нямаме. Основното е момичетата да изпитват удоволствие от играта, а според мен отборът, който ще съберем ще е доста интересен.

- А личните ти амбиции?

- Изпълнен съм с огромно желание за работа и амбиции да направим нещо хубаво през новия сезон. Аз си поставям високи цели. За мен няма стари и млади, има можещи и неможещи. Силно се надявам да се намесим в борбата за медалите. Това е моя цел и смятам, че предстои едно доста интересно първенство.

- При продължаващия ремонт на зала "Младост" колко труден е тренировъчния процес в зала "Бойчо Брънзов", заедно с мъжете на Дея и на Нефтохимик?

- Не е лесно, но се справяме. Всяка седмица се изготвя график за тренировките на всички, които ползват спортното съоръжение. Съобразяваме се взаимно и се напасват нещата. Намираме начин за оптимална подготовка и както казах вече, водим я интензивно. Силно се надявам да продължим да се развиваме възходящо и да надградим спрямо изминалия сезон.

