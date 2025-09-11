Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт (Бургас), съобщи за BGvolleyball.com президентът на клуба Александър Маджуров.

35-годишният специалист бе помощник на италианеца Лука Секи през изминалия сезон в женската Demax+ Лига. След това водеше волейболистките в последните кръгове на първенството, а съставът завърши на 5-о място в крайното класиране.

Христо Велков е бивш състезател на бургаските Нефтохимик 2010 и Дея спорт, като игра на поста либеро. Именно в Дея спорт са последните му професионални изяви, като слага край на спортната си кариера след сезон 2018/2019.

След това, през 2020 година, заедно със свои приятели основават ВК Бургос (Бургас), където работят с подрастващи. Велков води мъжкото направление и е председател на УС на клуба. Упоритата работа дава резултати, като се постигат и първите успехи. През изминалият сезон клубът класира своите представители и за момичета, и за момчета до 14 години на държавните финали. През новия сезон той ще продължава да съвместява работата си като треньор на децата в Бургос и жените на Дея спорт.

Под ръководството на Велков волейболистките на Дея спорт вече започнаха подготовка, като се тренира двуразово. Част от отбора вече няма да са Елица Баракова, Елена Коларова и Йоли Кадеду. От миналогодишния състав остават Кристина Йорданова - посрещачка, Дима Ушева - централна блокировачка и разпределителката Симона Атанасова. Привличат се момичета от школата. В състава за новия сезон ще има и две чужденки.

Ударно начало на женското първенство

В първия си мач от новия сезон в първенството тимът на Дея спорт ще гостува на Варна ДКС.