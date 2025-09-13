Рускиня подсилва женския тим на Дея спорт

Рускиня е първото чуждестранно попълнение на женския отбор на Дея спорт (Бургас) за новия сезон в женската Demax+ Лига, съобщиха за BGvolleyball.com от клуба.

Договор с клуба от Бургас вече има Ксения Опря, която играе на поста посрещач. Волейболистката е на 20 години и е висока 182 см. Това е първия й трансфер в чужбина, като идва от руския Динамо (Краснодар).

От Дея спорт имат намерение да привлекат още чужденка, която ще се изявява на поста диагонал. В момента все още се водят преговори.

Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

Волейболистките на Дея стартираха подготовка, като ще бъдат водени за новия сезон от Христо Велков.