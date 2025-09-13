Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Рускиня подсилва женския тим на Дея спорт

Рускиня подсилва женския тим на Дея спорт

  • 13 сеп 2025 | 13:37
  • 465
  • 1
Рускиня подсилва женския тим на Дея спорт

Рускиня е първото чуждестранно попълнение на женския отбор на Дея спорт (Бургас) за новия сезон в женската Demax+ Лига, съобщиха за BGvolleyball.com от клуба.

Договор с клуба от Бургас вече има Ксения Опря, която играе на поста посрещач. Волейболистката е на 20 години и е висока 182 см. Това е първия й трансфер в чужбина, като идва от руския Динамо (Краснодар).

От Дея спорт имат намерение да привлекат още чужденка, която ще се изявява на поста диагонал. В момента все още се водят преговори.

Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт
Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

Волейболистките на Дея стартираха подготовка, като ще бъдат водени за новия сезон от Христо Велков.

Следвай ни:

Още от Волейбол

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

  • 13 сеп 2025 | 09:52
  • 1053
  • 0
България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 11923
  • 14
Световното първенство през погледа на Николай Иванов

Световното първенство през погледа на Николай Иванов

  • 12 сеп 2025 | 16:04
  • 2966
  • 6
Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

  • 12 сеп 2025 | 15:53
  • 2381
  • 0
Тунис на Камило Плачи започна с победа над Филипините на Световното

Тунис на Камило Плачи започна с победа над Филипините на Световното

  • 12 сеп 2025 | 15:52
  • 810
  • 0
Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

  • 11 сеп 2025 | 18:31
  • 1554
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 27910
  • 33
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 1544
  • 0
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 22153
  • 33
Арсенал 1:0 Нотингам, страхотен гол на Субименди

Арсенал 1:0 Нотингам, страхотен гол на Субименди

  • 13 сеп 2025 | 14:30
  • 2201
  • 7
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 7255
  • 4
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 5192
  • 5