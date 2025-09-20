Популярни
Генчев: Истинско чудо е, че успяхме да отбележим два гола

  • 20 сеп 2025 | 19:25
  • 684
  • 1

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев даде мнението си след ремито 2:2 срещу Добруджа на стадион "Дружба". Специалистът не остана никак доволен от представянето на "железничарите".

"Да ви кажа честно, с продукцията, която показахме днес, направо е истинско чудо, че успяхме да отбележим два гола. С нищо не показахме, че заслужаваме да победим домакините от Добрич, които бяха доста по-мотивирани и агресивни от нашия отбор, необяснимо за мен. Оправдания ще намерим много, но продукцията, която показахме е много далеч от това, което футболистите могат и което ние искаме.

Доста поуки можем да си извадим от този мач, трябва коренно да променим поведението си в следващите мачове, защото така нищо добро не ни чака. Обратът точно илюстрира цялостното ни отношение в мача днес. Не бяхме достатъчно агресивни, противникът ни превъзхождаше във всяка част на терена. Когато поведохме, още повече им дадохме инициативата, а трябваше чисто психологически ние да имаме предимство. Това е необяснимо, предвид достатъчния брой опитни футболисти, които имаме, и позитивния резултат, който имахме. Единственото хубаво за нас е, че не загубихме. Нищо хубаво друго няма в този мач.

Ще вземем мерки за цялостната концентрация, не мога да обвиня Ерол Дост за това, което направи. Беше с гръб и не видя противника, но футболистът трябва да се ориентира във всяка една секунда - къде се намира противникът и как да посяга към топката. За нас всеки домакински мач е възможност да се представим добре пред нашите фенове, да спечелим три точки - всеки знае, че "Локомотив" е нашата крепост и много трудно се играе там. Георги Минчев трябва да напредне с подготовката, Карузо все още се адаптира, Анте като се завърне, ще е важно", каза Станислав Генчев.

