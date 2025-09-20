Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Орела: Направихме детински грешки

Орела: Направихме детински грешки

  • 20 сеп 2025 | 19:16
  • 702
  • 1

Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов бе разочарован от изпуснатата победа при равенството 2:2 срещу Локомотив (София). Орела е на мнение, че детински грешки са коствали пропуснатия успех.

“Ами аз пред нашата врата не видях атаки. Ние си ги направихме. Първия техен гол не искам да го коментирам, без централен защитник като бяхме, ни вкараха гол. Доминирахме, водихме мача. Детински грешки направихме. Не се сещам Локомотив какво друго имаше като ситуации. Нашият отбор си игра добре, не мога да се сърдя. Интересни неща... Повлия ни контузия на Иво Михайлов, на Фуртадо. Развалиха баланса. Вкарахме си и втори гол, пак казвам – детинска грешка на Малик – там да не последваш...“

“Нашият отбор е нестикован, доста нови играчи. Томаш Силва се включи прекарсно, надявам се Аарон Апия по същия начин да се представи. Няма човек без желание или да няма характер, да не иска да се получат нещата. Когато си отдаден и готов, нещата ще се получат. Малко не ни достигна днес. Друга чиста ситуация аз не видях“.

“Едното положение е не 100 процента, а не знам колко. Имаме отменен гол, не знам гол ли е, не е ли. Пак има претенции за игра с ръка, но каквото и да говорим, свършило е. Отношението към нашия отбор не е окей. Човек, който си дава парите, според мен сериозни средства. За някои не са никакви пари. Не може такова мачкотене навсякъде. Не искам, не се и оплаквам. Трудим се. По този начин ще успеем със сигурност“, каза Атанасов.

