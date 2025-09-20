Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алонсо: Трудно е да се каже кои бяха по-добрите гуми

Алонсо: Трудно е да се каже кои бяха по-добрите гуми

  • 20 сеп 2025 | 18:44
  • 539
  • 0
Алонсо: Трудно е да се каже кои бяха по-добрите гуми

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо завърши 11-и в квалификацията в Баку, като нито той, нито съотборникът му Ланс Строл не успяха да стигнат до третата част на сесията.

„В квалификацията се представихме малко по-добре от очакваното – обясни Алонсо. – Но заради жълтите и червените флагове не успяхме да запишем бързите обиколки, на които разчитахме.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън
Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

„Ние заложихме на средно твърдите гуми, но като гледам резултатите, мисля, че е трудно да се каже кои бяха по-добрите гуми за квалификацията – средно твърдите или меките.“

Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми
Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

  • 20 сеп 2025 | 14:59
  • 922
  • 0
Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

  • 20 сеп 2025 | 14:34
  • 668
  • 0
Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

  • 20 сеп 2025 | 14:16
  • 1656
  • 0
Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

  • 20 сеп 2025 | 12:40
  • 5123
  • 3
Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

  • 20 сеп 2025 | 10:30
  • 1926
  • 0
Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

  • 20 сеп 2025 | 10:02
  • 6766
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Локомотив (Пд), Марто Бойчев бележи

ЦСКА 1948 1:0 Локомотив (Пд), Марто Бойчев бележи

  • 20 сеп 2025 | 20:15
  • 4411
  • 11
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 61617
  • 47
Ман Юнайтед 2:0 Челси, по един червен картон за двата отбора

Ман Юнайтед 2:0 Челси, по един червен картон за двата отбора

  • 20 сеп 2025 | 19:29
  • 5942
  • 11
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 50178
  • 54
Втора лига на живо: французин вкара в Русе

Втора лига на живо: французин вкара в Русе

  • 20 сеп 2025 | 19:10
  • 25787
  • 6
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 30028
  • 132