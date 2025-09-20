Алонсо: Трудно е да се каже кои бяха по-добрите гуми

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо завърши 11-и в квалификацията в Баку, като нито той, нито съотборникът му Ланс Строл не успяха да стигнат до третата част на сесията.
„В квалификацията се представихме малко по-добре от очакваното – обясни Алонсо. – Но заради жълтите и червените флагове не успяхме да запишем бързите обиколки, на които разчитахме.
„Ние заложихме на средно твърдите гуми, но като гледам резултатите, мисля, че е трудно да се каже кои бяха по-добрите гуми за квалификацията – средно твърдите или меките.“
