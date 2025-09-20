Стела: Беше правилно Норис да излезе първи на пистата

Тим шефът на Макларън Андреа Стела се оказа на противоположното мнение на Ландо Норис и смята, че британецът е трябвало да излезе първи на пистата в третата част на квалификацията в Баку.

Норис записа консервативна обиколка и се класира едва 7-и на стартовата решетка, а съотборникът му Оскар Пиастри катастрофира по-рано и беше класиран девети.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

„Времето определени ни притискаше, имаше опасност и напрежение заради жълтите флагове – обясни Стела. – За нас беше важно да имаме обиколка с време.

„Обиколката на Ландо не се получи толкова добра, колкото искахме. Но когато си първи на пистата, това ти дава шанс да се спасиш от жълтите флагове и можеш по-добре да контролираш загряването на гумите.

„От тази гледна точка решихме, че това е правилното, но по-важното беше да имаме чиста обиколка.“

Норис: Беше грешка да изляза първи в третата част

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages