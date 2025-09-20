Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Стела: Беше правилно Норис да излезе първи на пистата

Стела: Беше правилно Норис да излезе първи на пистата

  • 20 сеп 2025 | 18:23
  • 263
  • 0
Стела: Беше правилно Норис да излезе първи на пистата

Тим шефът на Макларън Андреа Стела се оказа на противоположното мнение на Ландо Норис и смята, че британецът е трябвало да излезе първи на пистата в третата част на квалификацията в Баку.

Норис записа консервативна обиколка и се класира едва 7-и на стартовата решетка, а съотборникът му Оскар Пиастри катастрофира по-рано и беше класиран девети.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън
Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

„Времето определени ни притискаше, имаше опасност и напрежение заради жълтите флагове – обясни Стела. – За нас беше важно да имаме обиколка с време.

„Обиколката на Ландо не се получи толкова добра, колкото искахме. Но когато си първи на пистата, това ти дава шанс да се спасиш от жълтите флагове и можеш по-добре да контролираш загряването на гумите.

„От тази гледна точка решихме, че това е правилното, но по-важното беше да имаме чиста обиколка.“

Норис: Беше грешка да изляза първи в третата част
Норис: Беше грешка да изляза първи в третата част
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

  • 20 сеп 2025 | 14:59
  • 805
  • 0
Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

  • 20 сеп 2025 | 14:34
  • 626
  • 0
Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

  • 20 сеп 2025 | 14:16
  • 1561
  • 0
Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

  • 20 сеп 2025 | 12:40
  • 5013
  • 3
Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

  • 20 сеп 2025 | 10:30
  • 1829
  • 0
Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

  • 20 сеп 2025 | 10:02
  • 6645
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 48880
  • 30
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 39091
  • 41
Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

  • 20 сеп 2025 | 18:40
  • 18890
  • 4
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 25046
  • 130
Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6787
  • 94
Добруджа 2:2 Локомотив (София)

Добруджа 2:2 Локомотив (София)

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6345
  • 6