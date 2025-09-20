Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ефе Мандърачъ: Гордея се с отбора си! Свършихме невероятна работа

Ефе Мандърачъ: Гордея се с отбора си! Свършихме невероятна работа

  • 20 сеп 2025 | 17:57
  • 463
  • 0

Един от лидерите на националния тим на Турция Ефе Мандърачъ призна след историческото класиране за 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините след победа над Нидерландия с 3:1 гейма, че са свършили невероятна работа и се гордее с отбора си.

Турция на исторически 1/4-финал на Световното
Турция на исторически 1/4-финал на Световното

"Този ​​мач беше от историческо значение за нас, защото никога не сме стигали до Топ 8 на световно първенство. Така че, сме наистина много щастливи. Свършихме невероятна работа и се гордея с отбора си. Научихме се да играем заедно и затова се справихме страхотно. Не искам да говоря твърде много, но отново ще кажа, че се гордея с отбора си!", сподели щастливият Мандърачъ пред камерата на VBTV след мача.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Лоран Тили остава начело на Япония

Лоран Тили остава начело на Япония

  • 20 сеп 2025 | 13:53
  • 867
  • 0
Турция на исторически 1/4-финал на Световното

Турция на исторически 1/4-финал на Световното

  • 20 сеп 2025 | 13:08
  • 7045
  • 1
Берое надигра Дунав и започна с победа в контролите

Берое надигра Дунав и започна с победа в контролите

  • 20 сеп 2025 | 12:46
  • 796
  • 0
Волейболистките на Левски отстъпиха на румънки в първата контрола

Волейболистките на Левски отстъпиха на румънки в първата контрола

  • 20 сеп 2025 | 12:35
  • 1158
  • 0
Александър Николов е първи при нападателите след груповата фаза на Световното

Александър Николов е първи при нападателите след груповата фаза на Световното

  • 19 сеп 2025 | 16:32
  • 8865
  • 4
Нефтохимик ще представи тима си за новия сезон на спортен празник в училище

Нефтохимик ще представи тима си за новия сезон на спортен празник в училище

  • 19 сеп 2025 | 16:16
  • 1006
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 48710
  • 30
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 38952
  • 41
Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

  • 20 сеп 2025 | 18:40
  • 18784
  • 4
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 24988
  • 130
Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6735
  • 94
Добруджа 2:2 Локомотив (София)

Добруджа 2:2 Локомотив (София)

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6289
  • 6