Ефе Мандърачъ: Гордея се с отбора си! Свършихме невероятна работа

Един от лидерите на националния тим на Турция Ефе Мандърачъ призна след историческото класиране за 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините след победа над Нидерландия с 3:1 гейма, че са свършили невероятна работа и се гордее с отбора си.

"Този ​​мач беше от историческо значение за нас, защото никога не сме стигали до Топ 8 на световно първенство. Така че, сме наистина много щастливи. Свършихме невероятна работа и се гордея с отбора си. Научихме се да играем заедно и затова се справихме страхотно. Не искам да говоря твърде много, но отново ще кажа, че се гордея с отбора си!", сподели щастливият Мандърачъ пред камерата на VBTV след мача.