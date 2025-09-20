Турция на исторически 1/4-финал на Световното

Волейболистите от националния отбор на Турция се класираха за исторически първи път на 1/4-финал на Световното първенство във Филипините. Воденият от Слободан Ковач тим обърна и се наложи над Нидерландия с 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19) в първия мач от 1/8-финалите на Мондиал 2025, игран тази сутрин пред около 2400 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Така турците записаха най-доброто си постижение в историята на световни първенства, като ще бъдат в Топ 8 на турнира. На 1/4-финалите Турция очаква победителя от втората 1/8-финална среща за деня между олимпийския и световен вицешампион Полша и коравия тим на Канада по-късно днес. Четвъртфиналът на Турция пък ще бъде в сряда (24 септември) от 10,30 часа българско време по предварителна програма.

От друга страна Нидерландия отпада на 1/8-финалната фаза на втори пореден шампионат на планетата.

Над всички за Турция бе Адис Лагумджия със страхотните 28 точки (1 блок и 2 аса) за победата. Ефе Мандърачъ реализира още 15 точки (1 блок и 3 аса), докато Мирза Лагумджия (3 блока) и Бедирхан Бюлбюл (3 блока и 3 аса) се отчетоха с 13 и 12 точки за успеха.

За тима на Нидерландия Мишел Ахий приключи с 21 точки (1 ас), а Том Куупс завърши с 14 точки (1 блок), но и това не беше достатъчно.

ТУРЦИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)

ТУРЦИЯ: Мурат Йенипазар 4, Адис Лагумджия 28, Ефе Мандърачъ 15, Мирза Лагумджия 13, Бедирхан Бюлбюл 12, Марко Матич 7 - Беркай Байрактар-либеро (Ахмет Тюмер, Джан Коч)

Старши треньор: СЛОБОДАН КОВАЧ

НИДЕРЛАНДИЯ: Йорис Беркхаут 1, Мишел Ахий 21, Том Куупс 14, Бени Туйнстра 9, Фабиан Плак 2, Люк Ван Дер Ент 9 - Гайс Йорна-либеро (Зиебе Коренблек 6, Силвестър Майс, Туан Вилтенбург 1, Яспер Вайкстра, Весел Кееминк, Яник Бак 2, Джефри Клок-либеро)

Старши треньор: ДЖОЕЛ БАНКС.

Снимки: en.volleyballworld.com