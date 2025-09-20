Лиам Лоусън: Дори не мога да си спомня какво се случи

Лиам Лоусън направи своята най-добра квалификация в кариерата си във Формула 1 и ще стартира трети в утрешната Гран При на Азербайджан в Баку.

Пилотът на Рейсинг Булс беше един от печелившите в щурата сесия край бреговете на Каспийско море, която беше спирана общо шест път, а в края ѝ над пистата започна и да превалява леко. Самия Лоусън си призна след квалификация, че дори не си спомня какво точно се е случило.

„Честно, дори не мога да си спомня какво стана, беше толкова натоварено. Казах, че ще бъде, но не очаквах чак толкова.



„Колата е добра от началото на уикенда, а когато беше нужда в квалификацията, тя беше наистина добра. Огромни благодарности на всички момчета и момичета. Отборът е невероятен от началото на уикенда, но важният ден е утре.



„Беше сложно, защото виждахме дъжда на визьорите и го усещахме, виждаше се и отблясъка от пистата, но защото гумите са загрели, имахме сцепление. Така че се опитвахме да се борим с мозъците си и да не намалим прекалено, а да продължим да натискаме, определено беше сложно.



„Състезанието ще е много трудно. Имаме страхотна стартова позиция, но сме наясно с кой се борим. Фокусът ни ще е там“, каза Лоусън.

