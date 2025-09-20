Берое с втора победа над Дунав в контрола

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) записа втора победа над Дунав (Русе) в контролна среща, играна днес в старозагорската зала "Иван Вазов". След вчерашния успех с 5:0, днес старозагорци се наложиха с 3:1 гейма.

Това бяха първи приятелски мачове и за двата тима. След тях пред Берое предстои участие на традиционния международен турнир "Мемориал Великана" в Нови Сад (Сърбия). Там на 25 септември (четвъртък) старозагорци ще играят с домакините от Войводина (Нови Сад), на следващия ден (петък, 26 септември) излизат срещу Спартак (Суботица), а последната среща от турнира е срещу българския шампион Левски София, която е насрочена за 27 септември (събота).

След двата двубоя в Стара Загора Дунав пък ще приеме румънския Щийнца, а седмица по-късно ще върне визитата в Северната съседка. Предстоят и две контролни срещи с тима на Черно море (Варна), но конкретните дати за тях ще бъдат уточнени по-късно.