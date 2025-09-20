Популярни
Берое надигра Дунав и започна с победа в контролите

  20 сеп 2025 | 12:46
Берое надигра Дунав и започна с победа в контролите

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) започна с успех в контролите преди старта на новия сезон в efbet Супер Волей. Тимът, воден от Мирослав Живков, победи категорично като домакин Дунав (Русе) с общ резултат 5:0 гейма. Контролата се игра в зала "Иван Вазов", като бе отворена за публика.

Старозагорци първо се наложиха чисто с 3:0 (25:23, 25:17, 25:22). След това бяха изиграни два допълнителни гейма, които отново бяха записани в сметката на домакините - 28:26 и 15:12.

Днес (20 септември) двата отбора ще изиграят втора контрола помежду си. Двубоят е насрочен за 15,00 часа и отново е с вход свободен за публика.

