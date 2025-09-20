Популярни
Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

  • 20 сеп 2025 | 14:59
Пилотът на Заубер Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание за утрешната Гран При на Азербайджан, тъй като той ще бъде разследван след края на квалификацията в Баку.

В официален документ, който е бил разпространен до всички стюардите викат германеца при себе си в 17:40 часа местно време (16:40 б.в.). Причината е обвинение, че той е направил изпреварване при условията на жълт флаг по време на третата тренировка край бреговете на Каспийско море по-рано днес.

Ако бъде признат за виновен, Хюлкенберг може да очаква премстване с между три и пет позиции назад на стартовата решетка утре. Възможно е пилотът на Заубер да получи и наказателни точки към своя лиценз, но добрата новина за него е, че в момента той няма нито един наказателен пункт.

Снимки: Gettyimages

