  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

  • 20 сеп 2025 | 14:34
Организаторите на Гран При на Азербайджан подписаха нов дългосрочен договор с Формула 1, който ще задържи надпреварата по улиците на Баку в календара на световния шампионат поне до 2030 година.

Столицата на Азербайджан прие за първи път старт от Формула 1 през 2016 година, тогава за Гран При на Европа. Още от следващата година състезанието смени името си на Гран При на Азербайджан, а надпреварата край бреговете на Каспийско море са изключително непредвидими.

Доказателство за това е фактът, че в осемте състезания, които до момента са се провели в Баку, само един пилот има повече от една победа. Това е Серхио Перес, който триумфира в Азербайджан през 2021 и 2023. Осен мексиканеца край бреговете на Каспийско море са печелили още Нико Розберг (2016), Дениъл Рикардо (2017), Люис Хамилтън (2018), Валтери Ботас (2019), Макс Верстапен (2022) и Оскар Пиастри (2024). През 2020 Гран При на Азербайджан беше едно от състезанията, които не се проведоха заради пандемията от коронавирус.

„В Баку има невероятна енергия и още от първото ни състезание тук ние винаги сме приветствани топло и ентусиазирано от хората в Азербайджан. Пистата е уникална с технически секции и дълги прави, които минават през страхотното крайбрежие и исторически стар град, предоставяйки атрактивно състезание всяка година.

„Подновяването на договора отразява доверието и ангажираността между Формула 1, правителството в Азербайджан и промоутъра, създавайки път за вълнуващо бъдеще на страната. Бих искал да благодаря на президента Елхам Алиев и министър Гайибов за тяхната продължаваща инвестиции и ангажираност към разрастването на това събитие. Благодаря още на Автомобилната федерация на Азербайджан и нейния председател Анар Алакбаров и на екипа в Баку за техните целогодишни усилия за създаването на невероятно изживяване за нашите фенове, пилоти и отбори“, заяви главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

