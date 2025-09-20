Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

Организаторите на Гран При на Азербайджан подписаха нов дългосрочен договор с Формула 1, който ще задържи надпреварата по улиците на Баку в календара на световния шампионат поне до 2030 година.

Столицата на Азербайджан прие за първи път старт от Формула 1 през 2016 година, тогава за Гран При на Европа. Още от следващата година състезанието смени името си на Гран При на Азербайджан, а надпреварата край бреговете на Каспийско море са изключително непредвидими.

Доказателство за това е фактът, че в осемте състезания, които до момента са се провели в Баку, само един пилот има повече от една победа. Това е Серхио Перес, който триумфира в Азербайджан през 2021 и 2023. Осен мексиканеца край бреговете на Каспийско море са печелили още Нико Розберг (2016), Дениъл Рикардо (2017), Люис Хамилтън (2018), Валтери Ботас (2019), Макс Верстапен (2022) и Оскар Пиастри (2024). През 2020 Гран При на Азербайджан беше едно от състезанията, които не се проведоха заради пандемията от коронавирус.

Baku lived up to its "City of Winds" nickname in FP3 💨#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iyAl1CKkJ5 — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

„В Баку има невероятна енергия и още от първото ни състезание тук ние винаги сме приветствани топло и ентусиазирано от хората в Азербайджан. Пистата е уникална с технически секции и дълги прави, които минават през страхотното крайбрежие и исторически стар град, предоставяйки атрактивно състезание всяка година.



„Подновяването на договора отразява доверието и ангажираността между Формула 1, правителството в Азербайджан и промоутъра, създавайки път за вълнуващо бъдеще на страната. Бих искал да благодаря на президента Елхам Алиев и министър Гайибов за тяхната продължаваща инвестиции и ангажираност към разрастването на това събитие. Благодаря още на Автомобилната федерация на Азербайджан и нейния председател Анар Алакбаров и на екипа в Баку за техните целогодишни усилия за създаването на невероятно изживяване за нашите фенове, пилоти и отбори“, заяви главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Снимки: Gettyimages