Керкез приключи с ЦСКА, Вальо Илиев извежда тима с Ботев (Вр)

Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА, разбра Sportal.bg. Двете страни постигнаха уговорка за напускането на специалиста и той приключи работата си в клуба още днес. Бившият наставник на Ботев (Пловдив) застана начело през юни, идвайки на мястото на Александър Томаш. Босненецът обаче стартира по ужасяващ начин, като влече в историята на "червените" с най-слабия старт в историята на клуба, записвайки три загуби, четири равенства и само една победа след първите осем кръга.

Така към момента ЦСКА заема срамното 12-то място в класирането с едва седем точки от 24 възможни, освен това има и отрицателна голова разлика.

Преди два дни ЦСКА отстъпи на Арда с 0:1 в отложен мач от петия кръг, като това се оказа последната капка в търпението на "червените" шефове. Ръководството, което му даде пълната подкрепа през последните три месеца, вече окончателно свали доверието си към наставника.

Преди това всички футболисти, докарани лятото в клуба - Теодор Иванов, Дейвид Сегер, Кевин Додай, Пастор, Леандро Годой, Бруно Жордао, Мохамед Брахими и Анхело Мартино, са били взети изцяло с неговото одобрение и съгласие. Освен това, Керкез лично искаше да бъдат махнати 7-8 играчи, които пречеха в съблекалнята на тима, за да работи спокойно и да може да развива тима. Всичко това струваше милиони на ЦСКА.

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

След загубата от Арда спортният директор на "армейците" Бойко Величков призова наставника да подаде оставка, а феновете също изразиха негодувание. Интересното е, че треньорът бе споделил пред привържениците на "Панчарево" в четвъртък вечер, че ще подаде оставка, но вчера се отметна и бе споделил, че обявил това на феновете, тъй като в този момент имал страх от тях. Освен това вчера Керкез настояваше да му се изплати цялата заплата до края на договора.

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

На днешната тренировка запалянковците отново са посетили отбора и са заявили на специалиста, че никой не го желае - нито те, нито ръководството, а също и футболистите не желаят да продължат работа с него. При тези обстоятелства съвместната работа между треньора и клуба нямаше как да продължи.

Така в крайна сметка ЦСКА и Душан Керкез са постигнали разбирателство и той повече няма да води тима, като ще получи едномесечно възнаграждение.

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

В следващия мач срещу Ботев (Враца) "червените" ще бъдат изведени от Валентин Илиев, който преди дни беше назначен за наставник на втория тим на столичани. Към момента от клуба не са говори официално с нито един треньор, който да поеме отбора от следващата седмица.