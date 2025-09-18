Популярни
  3. Героят на Арда: Щастлив съм, искам да си легна

  • 18 сеп 2025 | 19:35
  • 541
  • 0

Голмайсторът на Арда (Кърджали) Феликс Ебоа призна, че е много уморен след победата срещу ЦСКА. Камерунският защитник донесе успеха на тима на Александър Тунчев с гол с глава в 90-ата минута.

"Много съм уморен, срещата беше трудна от гледна точка на концентрацията. Искам да си легна. Този мач беше много важен за моя отбор - знаехме, че трите точки са много важни за нас. Много съм щастлив, много, супер", каза бранителят на Арда.

Снимки: Startphoto

