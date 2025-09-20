Президентът на МОК: Спортът трябва да обедини света

Олимпийските игри трябва да засилят ролята си като събитие, което обединява целия свят в мир, тъй като конфликтите по света ескалират, заяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри. Говорейки след последно инспекционно посещение в Милано преди Зимните олимпийски игри през февруари 2026 година, Ковънтри също така избегна въпроса относно участието на Израел в Игрите на фона на нарастващите призиви за санкции поради войната в Газа, заявявайки, че Олимпиадата трябва да бъде място за мирно състезание. Испанският премиер Педро Санчес заяви в понеделник, че Израел и Русия не трябва да бъдат допускани до международни спортни състезания, докато не приключат "варварските действия", визирайки войните в Газа и Украйна.

"Сега повече от всякога нашето движение, спортното движение, трябва да покаже доброто, което е в човечеството", каза Ковънтри.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано

МОК забрани на руски и беларуски спортисти да се състезават под знамето на своята нация на Олимпийските игри след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Шефът на Обиколката на Испания заклейми протестиращите с палестински знамена

"Да останем лъч надежда, да останем платформа за спортисти от цял ​​свят, за да могат да осъществят мечтите си, и за спортистите да могат да помогнат за промяна на възприятията. Време е да потвърдим, че спортът трябва да обедини света и ние трябва да го направим", добави Ковънтри.

Пропалестинските протести засегнаха някои скорошни спортни събития, включително колоездачната Обиколка на Испания, която беше прекратена миналата седмица от демонстранти в последния етап. Ковънтри заяви, че е уверена, че спортистите и феновете ще бъдат в безопасност на Игрите в Милано и Кортина, които започват на 6 февруари. Израел обикновено изпраща много малък отбор на зимните игри, като само шепа спортисти успяват да се класират в зимните спортове.

"Приоритетът за организационния комитет, за страната домакин и за МОК е да гарантира безопасността на всички спортисти и фенове, както и на всеки, който има връзка с Игрите", каза Ковънтри.