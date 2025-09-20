Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Президентът на МОК: Спортът трябва да обедини света

Президентът на МОК: Спортът трябва да обедини света

  • 20 сеп 2025 | 03:46
  • 188
  • 0
Президентът на МОК: Спортът трябва да обедини света

Олимпийските игри трябва да засилят ролята си като събитие, което обединява целия свят в мир, тъй като конфликтите по света ескалират, заяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри. Говорейки след последно инспекционно посещение в Милано преди Зимните олимпийски игри през февруари 2026 година, Ковънтри също така избегна въпроса относно участието на Израел в Игрите на фона на нарастващите призиви за санкции поради войната в Газа, заявявайки, че Олимпиадата трябва да бъде място за мирно състезание. Испанският премиер Педро Санчес заяви в понеделник, че Израел и Русия не трябва да бъдат допускани до международни спортни състезания, докато не приключат "варварските действия", визирайки войните в Газа и Украйна.

"Сега повече от всякога нашето движение, спортното движение, трябва да покаже доброто, което е в човечеството", каза Ковънтри.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано
Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано

МОК забрани на руски и беларуски спортисти да се състезават под знамето на своята нация на Олимпийските игри след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Шефът на Обиколката на Испания заклейми протестиращите с палестински знамена
Шефът на Обиколката на Испания заклейми протестиращите с палестински знамена

"Да останем лъч надежда, да останем платформа за спортисти от цял ​​свят, за да могат да осъществят мечтите си, и за спортистите да могат да помогнат за промяна на възприятията. Време е да потвърдим, че спортът трябва да обедини света и ние трябва да го направим", добави Ковънтри.

Пропалестинските протести засегнаха някои скорошни спортни събития, включително колоездачната Обиколка на Испания, която беше прекратена миналата седмица от демонстранти в последния етап. Ковънтри заяви, че е уверена, че спортистите и феновете ще бъдат в безопасност на Игрите в Милано и Кортина, които започват на 6 февруари. Израел обикновено изпраща много малък отбор на зимните игри, като само шепа спортисти успяват да се класират в зимните спортове.

"Приоритетът за организационния комитет, за страната домакин и за МОК е да гарантира безопасността на всички спортисти и фенове, както и на всеки, който има връзка с Игрите", каза Ковънтри.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Два български сребърни медала в Албена

Два български сребърни медала в Албена

  • 20 сеп 2025 | 04:54
  • 163
  • 0
Участниците на Световното по шосейно колоездене ще бъдат следене с джипиес системи

Участниците на Световното по шосейно колоездене ще бъдат следене с джипиес системи

  • 19 сеп 2025 | 16:38
  • 507
  • 0
Погачар и Вингегор ще карат един срещу друг в "Джирото" догодина

Погачар и Вингегор ще карат един срещу друг в "Джирото" догодина

  • 19 сеп 2025 | 16:18
  • 1272
  • 0
Ърбан зоната е този уикенд в столичния Северен парк

Ърбан зоната е този уикенд в столичния Северен парк

  • 19 сеп 2025 | 12:27
  • 299
  • 0
Държавното по модерен петобой излъчи шампионите на България

Държавното по модерен петобой излъчи шампионите на България

  • 18 сеп 2025 | 10:14
  • 608
  • 0
Още четири медала за България от Световното по канадска борба за хора в неравностойно положение

Още четири медала за България от Световното по канадска борба за хора в неравностойно положение

  • 18 сеп 2025 | 09:57
  • 436
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 158269
  • 291
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 31531
  • 79
Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 23:12
  • 7440
  • 4
Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

  • 19 сеп 2025 | 23:03
  • 4705
  • 8
Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

  • 19 сеп 2025 | 19:41
  • 31545
  • 16
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 62039
  • 187