Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Шефът на Обиколката на Испания заклейми протестиращите с палестински знамена

Шефът на Обиколката на Испания заклейми протестиращите с палестински знамена

  • 15 сеп 2025 | 17:07
  • 293
  • 0
Шефът на Обиколката на Испания заклейми протестиращите с палестински знамена

Генералният мениджър на Обиколката на Испания Хавиер Гийен говори пред медиите ден след проваления финал в 80-ото издание на "Вуелтата".

Радикални активисти за Палестина прекратиха Обиколката на Испания, обявиха Вингегор за победител
Радикални активисти за Палестина прекратиха Обиколката на Испания, обявиха Вингегор за победител

Третото най-голямо колоездачно състезание в света не завърши по план, след като стотици протестиращи с палестински знамена попречиха на участниците да стигнат до финалната линия. Гневните реакции на тълпата бяха насочени срещу отбора на Израел-Премиър Тех - отбор, който официално не е спонсориран от израелската държава.

Заради невъзможността финалният етап да бъде изпълнен, организаторите трябваше да отменят и предвидената церемония по награждаване, а самите участници направиха импровизирана такава на паркинг до един от парковете в Мадрид. За победител бе обявен лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор от Висма-Лийз а байк.

"Искам да изразя съжалението си за случилото се, но най-вече искам да заклеймя това, което се случи във финалния етап на "Вуелтата", каза Гийен на пресконференция. Кадрите от случилото се сами говорят за това, което стана, и аз го намирам за напълно недопустимо.

След сблъсъци с полицията двама души бяха арестувани, а 22-ма полицаи са с различни наранявания.

"Три километра преди финала имаше инвазия на протестиращи на пътното платно. Стигна се до падане на състезатели на земята. Това постави под опасност здравето на състезателите", добави Гийен.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева беше гост на държавното първенство по ловна стрелба

Весела Лечева беше гост на държавното първенство по ловна стрелба

  • 15 сеп 2025 | 15:09
  • 470
  • 1
НСА откри учебната година с над 90 студенти

НСА откри учебната година с над 90 студенти

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 722
  • 0
Витоша посреща Home Mountain Bike Cup & Балкански шампионат по спускане 2025

Витоша посреща Home Mountain Bike Cup & Балкански шампионат по спускане 2025

  • 15 сеп 2025 | 14:14
  • 575
  • 0
Локомотив (Горна Оряховица) с трета поредна купа от турнира "Тодор Хънков"

Локомотив (Горна Оряховица) с трета поредна купа от турнира "Тодор Хънков"

  • 15 сеп 2025 | 11:40
  • 880
  • 0
Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

  • 15 сеп 2025 | 08:27
  • 1623
  • 0
Чепаринов, Стефанова и Салимова не успяха да запишат победи в предпоследния кръг

Чепаринов, Стефанова и Салимова не успяха да запишат победи в предпоследния кръг

  • 15 сеп 2025 | 01:56
  • 2611
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74255
  • 72
ЦСКА 1948 0:0 Славия

ЦСКА 1948 0:0 Славия

  • 15 сеп 2025 | 17:59
  • 2036
  • 0
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46492
  • 49
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5432
  • 1
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 12708
  • 5
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 11109
  • 13